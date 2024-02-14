Kırklareli Belediyesi'nde İşten Atılan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kırklareli Belediyesi'nde İşten Atılan Zanlı Tutuklandı

Kırklareli Belediyesi\'nde İşten Atılan Zanlı Tutuklandı

Kırklareli Belediyesi'nden işten atıldıktan sonra belediyeye ait şirket binasında yangın çıkardığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

14.02.2024 15:43  Güncelleme: 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Belediyesi'nden 9 Şubat 2024 tarihinde işten atıldıktan iki gün sonra belediyeye ait şirket binasında yangın çıkardığı ileri sürülen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırklareli Belediyesi'ne ait Karakaş Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi'ndeki BEYA Personel Organizasyon ve Tanıtım Anonim Şirketi'nin binasına yanıcı madde atarak yangın çıkardığı ileri sürülen eski belediye çalışanı Ü.T. gözaltına alınmıştı. Çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalan şüpheli Ü.T. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının itiraz üzerine tekrardan gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, partinin çarşamba toplantısında yaptığı açıklamada gözaltına alınan Ü.T'.nin tutuklandığını duyurdu.

Belediyenin şirket binasında kundaklama olduğunu anlatan Kesimoğlu, "Bir kundaklama girişimi ile karşı karşıya kaldı. Geçekten çok üzüldük ama tesellimiz bir can kaybının olmamasıydı. Ciddi maddi hasarlarımız oluştu. İlk andan beri emniyet, itfaiye, zabıta teşkilatımız, Valimiz hep bizimle beraberdi. Fail yakalandı ve gözaltına alındı. Bütün deliller onu gösteriyor. Bizim belediyemizde çalışan bir kişi ama hukuka aykırı, ahlaka aykırı tavırlarından dolayı biz işine son vermiştik. Onun yaptığı bir girişim gibi gözüküyor" dedi.

Kesimoğlu, bu olayların Kırklareli'ne yakışmadığı söyledi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Kırklareli Belediyesi, Kırklareli, Tutuklama, Suç, Belediye, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli Belediyesi'nde İşten Atılan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 16:26:04. #1.13#
SON DAKİKA: Kırklareli Belediyesi'nde İşten Atılan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement