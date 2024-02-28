Kırklareli'de 11 kaçak göçmen yakalandı, 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Kırklareli'de 11 kaçak göçmen yakalandı, 5 şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli\'de 11 kaçak göçmen yakalandı, 5 şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli'de düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi amacıyla yapılan operasyonda, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 11 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca, kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve mahkemece tutuklanan 2 kişi dışında diğerleri serbest bırakıldı. Operasyonda kullanılan 2 araca el konuldu.

28.02.2024 17:38  Güncelleme: 17:39
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Kırklareli'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 11 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca organizatörlük yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çerçevesinde yapılan operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 11 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 2'si de adli kontrol şartıyla serbest kaldı, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.

Olaylarda kullanılan 2 araca el konuldu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Kırklareli, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'de 11 kaçak göçmen yakalandı, 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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