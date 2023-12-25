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Kırklareli'de 9 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'de 9 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'de jandarma ve polis ekiplerince yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 9 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli\'de 9 kaçak göçmen yakalandı
25.12.2023 - 15:46,
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Kırklareli'de jandarma ve polis ekiplerince yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 9 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesi ile kent merkezinde kaçak göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine jandarma ve polis ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından bölgelerde yapılan çalışmalarda 9 kaçak göçmen yakalandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
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Kırklareli, Jandarma, Güvenlik, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'de 9 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


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