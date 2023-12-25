Kırklareli\'de 9 kaçak göçmen yakalandı

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı•
Kırklareli'de jandarma ve polis ekiplerince yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 9 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesi ile kent merkezinde kaçak göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine jandarma ve polis ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından bölgelerde yapılan çalışmalarda 9 kaçak göçmen yakalandı. - KIRKLARELİ
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