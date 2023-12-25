Kırklareli\'de 9 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'de jandarma ve polis ekiplerince yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 9 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesi ile kent merkezinde kaçak göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine jandarma ve polis ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından bölgelerde yapılan çalışmalarda 9 kaçak göçmen yakalandı. - KIRKLARELİ