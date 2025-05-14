Kırklareli'de Dehşet: Aysel Solako Toprağa Verildi

Dehşet zincirinde öldürülen kadın toprağa verildi

KIRKLARELİ - Kırklareli dün dehşet zincirinde tabanca ile öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı.

Kırklareli'nde dün Demircihalil köyü yakınlarında tabanca ile Hacı Türkmen tarafından öldürülen Aysel Solako için cenazesi için Sultan Reyhani Camisi'ne getirildi.

Yakınları cami avlusunda taziyeyi kabul etti.

Kılınan namazın ardından cenaze kent mezarlığına defnedildi.

Evi ve aracını yaktı, bir kadını öldürüp intihar etti

Kırklareli'nin Demircihalil köyü yakınlarında yaşanan dehşet olayda, 60 yaşındaki Hacı Türkmen önce evini ve aracını ateşe verdi, ardından 53 yaşındaki Aysel'i tabancayla vurarak öldürdü ve aynı silahla intihar etti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.