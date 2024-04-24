Kırklareli'de jandarma ekipleri uyuşturucu ve kaçak kazıyla mücadelede 24 kişiyi yakaladı - Son Dakika
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Kırklareli'de jandarma ekipleri uyuşturucu ve kaçak kazıyla mücadelede 24 kişiyi yakaladı

Kırklareli\'de jandarma ekipleri uyuşturucu ve kaçak kazıyla mücadelede 24 kişiyi yakaladı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu, kaçak kazı ve içkiyle mücadele kapsamında 24 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda ise çeşitli miktarda uyuşturucu madde, alkollü içki ve kazı malzemeleri ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

24.04.2024 13:20
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Kırklareli'de jandarma ekiplerince uyuşturucu, kaçak kazı ve içkiyle yapılan mücadelede 24 kişi yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca icra edilen faaliyetlerde 24 şüpheli yakalandı. Şüphelilerle ilgili yapılan çeşitli aramalarda ise 32 gram kubar esrar, 82 adet uyuşturucu hap, 25 gram bonzai, 44 litre alkollü içki, 5 gram kenevir tohumu, 1 adet uyuşturucu içme kağıdı ve muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

24 kişi ile ilgili işlem başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'de jandarma ekipleri uyuşturucu ve kaçak kazıyla mücadelede 24 kişiyi yakaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'de jandarma ekipleri uyuşturucu ve kaçak kazıyla mücadelede 24 kişiyi yakaladı - Son Dakika
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