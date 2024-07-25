Kırklareli Demirköy'deki Sel Felaketinde Yıkılan İşletmeyle İlgili Üçüncü Duruşma Görüldü

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Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde meydana gelen selde yıkılan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği ruhsatsız olduğu tespit edilen işletme ile ilgili üçüncü duruşma görüldü. Müşteki avukatlarının reddi hakim talebi üzerine değerlendirmek için dosya 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde 5 Eylül 2023'te kuvvetli yağış sebebiyle Sisli Vadi'deki turistik bungalov evlerin olduğu bölgede sel meydana geldi. Selde bungalov evlerde tatil yapan doktor Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar, Suna Duman, emekli öğretmen Raile Şimşek, eşi Ahmet Baki Şimşek ile tesis müdürü Ümit Solmaz hayatını kaybetti.

Tutuklanan işletme sahibi Bülent B'nin de aralarında bulunduğu şüpheliler için Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde üçüncü duruşma görüldü. Duruşmaya, "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan 3 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Bülent B. ile müştekiler Hüseyin Duman, Merve Sude Yaşa, Kadir Yaşa, Safiye Yaşa, Mehmet Han Yaşa, Emine Solmaz ve taraf avukatları katıldı.

Diğer tutuksuz sanıklardan bazıları ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşmada müşteki avukatı reddi hakim talebinde bulundu. Yapılan talep üzerine mahkeme başkanı esasa ilişkin savunma almayacağı için cumhuriyet savcından mütalaa istedi. Savcı, Bülent B.'nin tutukluluğunun devamı talep etti.

Bir süre verilen aranın ardından Bülent B. savunma yaptı. Sanık savunmasında 11 aydır ceza evinde olduğunu belirterek olay yerinde keşif yapıldığını ve gerekli delillerin toplandığını söyledi. Sanık Bülent B. tahliyesini talep ettiğini söyledi.

Daha sonra sanık avukatları gelen keşif raporuna göre Bülent B. tahliyesini talep etti.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti sanık Bülent B'nin tutukluluğunun devamına, diğer sanıklarında haklarında uygulanan adli kontrol hükümlerinin devamına, reddi hakim talebi üzerine dosyayı 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesi ve suç duyurularına ilişkin müzekkerelerin akıbetinin sorulmasına karar verdi.

Duruşma 2 Ağustos tarihine ertelendi.

Duruşmanın bitmesinin ardından sanık yakını mahkeme salonuna girmek istedi. Müşteki yakınları da bu duruma tepki gösterdi. Sanık yakını polis eşliğinde adliye dışına çıkarıldı. Müşteki yakınları da polis ekiplerine tepki gösterdi.

Daha sonra müşteki Safiye Yaşa açıklama yaptı. Yaşa, evlatları için, gerçek adalet için mücadele ettiklerini söyledi. Açıklamanın devamında Yaşa, yapay zeka ile hazırlanan kızının ses kaydını dinletti.

Ses kaydında, "Ben Mihriban Bağışlar çoğunuz benim sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Çünkü beni ve eşimi en mutlu olduğumuz anda ölüme terk edenler, öldürenler, öldürenlere göz yumanlar adaleti engellemeye çalışıyorlar. Sadece gerçek adaletin sağlanmasını ve suçluların kim olursa olsun gerçekten hak ettikleri cezaları almalarını istiyorum. Eşim ile ben artık konuşamıyoruz, ailelerimiz gerçek adalet için mücadele ediyorlar. Sizler bizi hiç tanımadığınız halde sadece gerçek adalet için bize destek veriyorsunuz. Sizlere teşekkür ederim" ifadeleri aldı.

Diğer hayatını kaybedenlerin yakınları da açıklama yaptı.

Öte yandan 28 Haziran 2024 tarihinde hakim, savcı ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden oluşturulan heyet inceleme yapmıştı. Yapılan inceleme ardından keşif raporu hazırlandı.

Hazırlanan rapora göre, İl Özel İdaresi, DSİ asli kusurlu gösterildi. - KIRKLARELİ