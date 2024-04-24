Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Düzensiz Göçle Mücadeleye Devam Ediyor

3.Sayfa

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göçle mücadeleye devam ediyor.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler düzensiz göçle mücadele ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi amacıyla 19 Mart - 19 Nisan 2024 arasında düzenlediği operasyonlarda 352 düzensiz göçmen ve 33 organizatörü yakaladı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir ay içerisinde 16 operasyon ve 75 uygulama yapılarak, 352 düzensiz göçmen ve bunların yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmalarına organizatörlük yaptığı düşünülen 33 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 14'ü tutuklandı. Operasyonlarda yakalanan 22 araca el konulurken, araçların dur ihtarına uymayarak kaçtığı ve lastiklerinin yol kenarlarına konulan lastik patlatanlarla durdurularak yakalandığı belirtildi. - KIRKLARELİ