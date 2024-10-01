Kırklareli\'nde 127 Kaçak Göçmen ve 14 Gözaltı

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Kırklareli'nde polis ekipleri geçtiğimiz ay 127 kaçak göçmen yakalandı, organizatörlük yaptığı iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri geçtiğimiz ay göçmenlere yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda 127 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ