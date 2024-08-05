Kırklareli'nde polis ekiplerince 22 kaçak göçmen yakalanırken organizatörlük yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, kaçak göçmenlere yönelik çalışma yapan polis ekipleri 22 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaçak göçmenler ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırklareli'nde 22 kaçak göçmen yakalandı, 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?