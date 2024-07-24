Kırklareli'nde 250 Bin Lira Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Kırklareli'nde piyasa değeri 250 bin lira olan uyuşturucu ele geçirildi

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde polis ekiplerince piyasa değeri 250 bin lira olan uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler bir ticari taksiyi durdurdu. Takside yapılan aramada piyasa değeri 250 bin lira olan 148.83 gram metamfetamin ele geçirdi.

Araçta bulanan U.D. ile F.K. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

U.D. ile F.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.