Kırklareli'nde 28 kişi yakalandı

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Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik operasyonda 28 kişi yakalandı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 19-25 Ağustos tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmalarda, haklarında yakalama müzekkeresi bulunan 28 şahsı yakaladı ve Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk etti.

Şahıslardan 9'u, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan kesinleşmiş hapis cezası ile Ceza İnfaz Kurumları'na teslim edilirken, 19 şahıs ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ