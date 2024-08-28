Kırklareli'nde 28 kişi yakalandı

Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik operasyonda 28 kişi yakalandı.
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 19-25 Ağustos tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmalarda, haklarında yakalama müzekkeresi bulunan 28 şahsı yakaladı ve Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk etti.
Şahıslardan 9'u, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan kesinleşmiş hapis cezası ile Ceza İnfaz Kurumları'na teslim edilirken, 19 şahıs ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ
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