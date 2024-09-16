Kırklareli\'nde 354 Kaçak Göçmen Yakalandı

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Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 354 kaçak göçmen yakalandı, 16 organizatör gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli'nde jandarma ekipleri kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 354 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 16 şüpheli de gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 13'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRKLARELİ