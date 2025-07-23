Kırklareli\'nde 37 Aranan Şahıs Yakalandı

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 37 şahıs yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 37 şüpheli yakalandı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler ise işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ