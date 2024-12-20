Kırklareli\'nde 47 şahıs yakalandı

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Kırklareli'nde jandarma ekiplerince aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 47 şahıs yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerince aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 47 şahıs yakalandı. Şahıslardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22'si işlemlerinin ardından tutuklandı. - KIRKLARELİ