Kırklareli'nde Kaçak Göçmen Operasyonu - Son Dakika
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Kırklareli'nde Kaçak Göçmen Operasyonu

Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 6 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda ayrıca 2 şüpheli organizatörlük yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

11.09.2024 15:14
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Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 6 kaçak göçmen yakalandı, 2 şüpheli organizatörlük yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde kaçak göçmenlere yönelik operasyon yaptı. Operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 6 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'nde Kaçak Göçmen Operasyonu - Son Dakika

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