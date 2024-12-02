Kırklareli\'nde 99 Araç Trafikten Men Edildi

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Kırklareli'nde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 99 araç trafikten men edildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri sorumlu oldukları bölgelerde trafik denetimi yaptı. 15 bin 291 aracın kontrol edildiği denetimlerde evrakları eksik olan 99 araç trafikten men edildi, 6 sürücünün ehliyetine el konuldu, sürücüler emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendirildi. - KIRKLARELİ