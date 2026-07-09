Kırklareli'nde Ana-kız Cinayeti - Son Dakika
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Kırklareli'nde Ana-kız Cinayeti

Kırklareli\'nde Ana-kız Cinayeti
09.07.2026 19:19
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Eski eşinin silahlı saldırısında ölen annenin kızı Öykü Naz da hayatını kaybetti.

Kırklareli'nde parkta eski eşinin silahlı saldırısında ölen annenin ardından 4 yaşındaki Öykü Naz Kumsar da tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti. Minik Öykü Naz Kumsar, Pınarhisar ilçesine bağlı Yenice köyünde annesinin yanına defnedildi.

Olay, Kırklareli'nin Demirtaş Mahallesi Muzaffer Ender Caddesi üzerindeki mahalle parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık bir yıl önce boşandığı Çisem Çalkantı ile parkta karşılaşan Yusuf Kumsar, tabancayla eski eşi ve öz kızı 4 yaşındaki Öykü Naz Kumsar'a peş peşe ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Silahlı saldırıda ağır yaralanan anne ile kızı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çisem Çalkantı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Öykü Naz Kumsar ise ileri tedavi amacıyla Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 4 yaşındaki Öykü Naz Kumsar da doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden alınan Öykü Naz Kumsar'ın cenazesi, Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Yenice köyüne getirildi. Köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından minik Öykü, daha önce toprağa verilen annesi Çisem Çalkantı'nın yanına defnedildi. Yakınları cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu.

Saldırının ardından olay yerinden kaçan Yusuf Kumsar ise daha sonra boş bir arazide ölü bulunmuştu. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde Ana-kız Cinayeti - Son Dakika

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