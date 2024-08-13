Kırklareli\'nde Anızlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Kırklareli'nde anızlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa süre otluk ve ağaçlık alana sıçradı. İtfaiye, Orman İşletme, TOMA, İl Özel İdaresi, BOTAŞ ve AFAD ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kayalı köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen sebeple anız alanında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, ve Orman İşletme ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyüyerek otluk ve ağaçlık alanlara sıçardı.

Yangına TOMA, AFAD, İl Özel İdare, BOTAŞ ile çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıca bölgede 112 Acil Sağlık ekipler de hazır bulundu.

Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken yaklaşık 600 dekar alan zarar gördü.

Öte yandan köylüler de kendi imkanlarıyla yangın müdahalesine destek oldu. - KIRKLARELİ