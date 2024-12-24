Kırklareli'nde Belediye Binasını Yakan Zanlıya 2 Yıl 1 Ay Hapis Cezası - Son Dakika
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Kırklareli'nde Belediye Binasını Yakan Zanlıya 2 Yıl 1 Ay Hapis Cezası

Kırklareli'nde belediye binasını yaktığı iddia edilen eski belediye çalışanı Ü.T., 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olay, işten atıldıktan iki gün sonra gerçekleşti ve mütalaada kamu malına zarar verme suçlamasıyla ceza istendi.

24.12.2024 22:44
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Kırklareli'nde belediye binasını yaktığı iddia edilen zanlıyı hapis cezası

KIRKLARELİ - Kırklareli Belediyesi'nden 9 Şubat 2024 tarihinde işten atıldıktan iki gün sonra belediyeye ait şirket binasında yangın çıkardığı ileri sürülen ve tutuklanan zanlı hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Kırklareli Belediyesi'ne ait Karakaş Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi'ndeki BEYA Personel Organizasyon ve Tanıtım Anonim Şirketi'nin binasına yanıcı madde atarak yangın çıkardığı ileri sürülen eski belediye çalışanı Ü.T. gözaltına alınmıştı. Çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalan şüpheli Ü.T., Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının itiraz üzerine tekrardan gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olaya ilişkin 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Ü.T. katılmadı.

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı mütalaa verdi. Mütalaada "kamu malına yakarak zarar verme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatları mütalaaya ilişkin somut delillerin olmadığını savundu.

Mahkeme heyeti ise Ü.T'nin 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Kaynak: İHA

Kırklareli, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Kamu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'nde Belediye Binasını Yakan Zanlıya 2 Yıl 1 Ay Hapis Cezası - Son Dakika

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