Kırklareli'nde yangın: 1 yaralı
KIRKLARELİ - Kırklareli'nde bir apartmanın çatı katında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 5 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi ise 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin arından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine teslim edildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırklareli'nde Çatı Yangını: 1 Yaralı - Son Dakika
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