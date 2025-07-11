Kırklareli'nde Düzensiz Göç Operasyonları - Son Dakika
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Kırklareli'nde Düzensiz Göç Operasyonları

Kırklareli\'nde Düzensiz Göç Operasyonları
11.07.2025 14:39
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Kırklareli'nde Haziran'da 12 düzensiz göç operasyonu yapıldı, 18 kişi tutuklandı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, düzensiz göçle ilgili Haziran ayında 12 operasyon yapıldığını bildirdi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan asayiş bilgilendirme toplantısında, Haziran ayında yapılan operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Vali Turan, Haziran ayında düzensiz göçle mücadelede 12 operasyon yapıldığını ve 18 şüphelinin tutuklandığını söyledi. Turan, terör örgütleri, organize suç örgütleri ve uyuşturucu tacirlerine karşı kentte kararlı bir mücadele sürdürdüklerini ifade etti. Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde kentte 7 operasyonda 20 kişinin gözaltına alındığını, bu kişilerden 10'unun tutuklandığını aktardı. Siber suçlara da değinen Turan, 1066 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ifade etti.

Türkiye'nin en huzurlu kentlerinden bir olduklarını aktaran Turan, "Kırklareli, güvenlik güçlerimizin gayreti, yargı mensuplarımızın çalışmaları, Göç İdaresi ve 112 Acil Çağrı Merkezi personelimizin özverisi ve vatandaşlarımızın desteğiyle Türkiye'nin en huzurlu ve güvenli kentlerinden biri olmayı sürdürüyor. Bu başarılar, hepimizin ortak çabasıyla mümkün olmuştur" dedi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Operasyon, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'nde Düzensiz Göç Operasyonları - Son Dakika

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