Kırklareli'nde Jandarma Operasyonu: Tarihi Objeler ve Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kırklareli'nde Jandarma Operasyonu: Tarihi Objeler ve Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

Kırklareli\'nde Jandarma Operasyonu: Tarihi Objeler ve Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

Kırklareli'nde İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde 11 şüpheliye yönelik yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 94 adet fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tarihi obje, 100 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 30 adet elektronik sigara, 150 paket içi tütün doldurulmuş makaron, 5 kilogram tütün, 30 paket puro ve 50 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyon sonucunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

28.02.2024 18:13  Güncelleme: 18:13
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Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda tarihi obje ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çerçevesinde Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde 11 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 11 adres ve 22 araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 94 adet fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tarihi obje, 100 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 30 adet elektronik sigara, 150 paket içi tütün doldurulmuş makaron, 5 kilogram tütün, 30 paket puro, 50 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Operasyonla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'nde Jandarma Operasyonu: Tarihi Objeler ve Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde Jandarma Operasyonu: Tarihi Objeler ve Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi - Son Dakika
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