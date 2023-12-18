Kırklareli\'nde Kaçak Avcılıkta Kullanılan 2 Güme İmha Edildi

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince tespit edilen ve kaçak avcılıkta kullanılan 2 gümeler imha edildi.

Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Dokuzhöyük ve Asilbeyli Göletleri mevkiinde İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri avcılıkta yasak olan 2 adet güme tespit etti.

Gümelerin sahibi olan şahıslar hakkında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Öte yandan, ele geçirilen malzemelere de el konuldu. - KIRKLARELİ