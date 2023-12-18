16:28 • •
15:41 •
Polat ailesi soruşturmasında 'Şampiyonlar ligi' fotoğrafında yer alan 13 şüphelinin ifadeleri alınacak•
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince tespit edilen ve kaçak avcılıkta kullanılan 2 gümeler imha edildi.
Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Dokuzhöyük ve Asilbeyli Göletleri mevkiinde İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri avcılıkta yasak olan 2 adet güme tespit etti.
Gümelerin sahibi olan şahıslar hakkında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldı.
Öte yandan, ele geçirilen malzemelere de el konuldu. - KIRKLARELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırklareli'nde Kaçak Avcılıkta Kullanılan 2 Güme İmha Edildi - Son Dakika