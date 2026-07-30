Kırklareli\'nde Kaçak Hayvan Sevkine Ceza

Kırklareli'nde kaçak hayvan sevki gerçekleştiren şüpheliler hakkında 175 bin lira para cezası uygulandı.

Trakya Bölgesi'nin şap hastalığından ari statüsünün korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kırklareli'nde teknik personel tarafından gerçekleştirilen yol kontrollerinde durdurulan araçta yapılan incelemede, Anadolu Bölgesi'nden Trakya'ya gerekli izinler ve resmi sevk belgeleri bulunmayan büyükbaş hayvan taşındığı belirlendi.

Kaçak sevke idari yaptırım

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde, kaçak hayvan sevki gerçekleştiren ilgili kişiler hakkında idari yaptırım uygulanarak 175 bin lira para cezası kesildi.

Bulaşıcı hayvan hastalıklarının Trakya Bölgesi'ne taşınmasının önlenmesi ve bölgenin şap hastalığından ari statüsünün korunması amacıyla söz konusu hayvanlar, gerekli tedbirler alınarak en yakın kesimhaneye kontrollü kesim için sevk edildi.

Yetkililer, hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesi ve hayvan sağlığının korunması amacıyla yol kontrolleri ve denetimlerin kesintisiz şekilde sürdürüldüğünü bildirdi.