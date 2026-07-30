Kırklareli'nde Kaçak Hayvan Sevkine Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırklareli'nde Kaçak Hayvan Sevkine Ceza

Kırklareli\'nde Kaçak Hayvan Sevkine Ceza
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde kaçak hayvan sevkine 175 bin lira ceza kesildi. Kontroller sürüyor.

Kırklareli'nde kaçak hayvan sevki gerçekleştiren şüpheliler hakkında 175 bin lira para cezası uygulandı.

Trakya Bölgesi'nin şap hastalığından ari statüsünün korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kırklareli'nde teknik personel tarafından gerçekleştirilen yol kontrollerinde durdurulan araçta yapılan incelemede, Anadolu Bölgesi'nden Trakya'ya gerekli izinler ve resmi sevk belgeleri bulunmayan büyükbaş hayvan taşındığı belirlendi.

Kaçak sevke idari yaptırım

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde, kaçak hayvan sevki gerçekleştiren ilgili kişiler hakkında idari yaptırım uygulanarak 175 bin lira para cezası kesildi.

Bulaşıcı hayvan hastalıklarının Trakya Bölgesi'ne taşınmasının önlenmesi ve bölgenin şap hastalığından ari statüsünün korunması amacıyla söz konusu hayvanlar, gerekli tedbirler alınarak en yakın kesimhaneye kontrollü kesim için sevk edildi.

Yetkililer, hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesi ve hayvan sağlığının korunması amacıyla yol kontrolleri ve denetimlerin kesintisiz şekilde sürdürüldüğünü bildirdi.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Kırklareli, 3. Sayfa, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde Kaçak Hayvan Sevkine Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteciye tokat atan doktora adli para cezası Gazeteciye tokat atan doktora adli para cezası
Sosyal medyada içkili sofrasını paylaşan kişiye “alkol yasağını ihlalden“ 81 bin lira ceza Sosyal medyada içkili sofrasını paylaşan kişiye "alkol yasağını ihlalden" 81 bin lira ceza
Kayıp babanın akıbeti, çocukları öldürülünce ortaya çıktı Kayıp babanın akıbeti, çocukları öldürülünce ortaya çıktı
Fabrikada kazan patlaması: 2 ölü Fabrikada kazan patlaması: 2 ölü
Acun Ilıcalı’nın sırrı çözüldü İşte hedefindeki Türk yıldız Acun Ilıcalı'nın sırrı çözüldü! İşte hedefindeki Türk yıldız
Ambulansa yol vermek isteyen tır şoförüne dehşeti yaşattılar Ambulansa yol vermek isteyen tır şoförüne dehşeti yaşattılar

15:28
Beklenen uygulama hayata geçti Depozito iadesinde yeni dönem
Beklenen uygulama hayata geçti! Depozito iadesinde yeni dönem
14:48
Ece Erken’den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
Ece Erken'den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
14:34
Siyaseti bırakan Davutoğlu’nun “Erdoğan“ hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun "Erdoğan" hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
14:30
İran’ın en güçlü silahı savaş meydanına indi ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
14:24
Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü
Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü
14:06
Erdal Beşikçioğlu’nu zora sokacak dosya Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler
Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 15:50:31. #7.13#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde Kaçak Hayvan Sevkine Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.