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Kırklareli'nde kamyonet kasasında 36 kaçak göçmen yakalandı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kamyonetin kasasında 36 kaçak göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Doğu Mahallesi Çağlayan Kavşağı'nda bulunan polis noktasında ekipler şüphe üzerine bir kamyonet durdurdu. Kamyonetin kasasını kontrol eden ekipler kaçak göçmenlere rastladı. Kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken 36 kaçak göçmen işlemleri için emniyete götürüldü.

Sürücünün emniyette işlemleri sürüyor.