Kırklareli'nde bir markette çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Kırklareli'nde bir markette çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Kırklareli\'nde bir markette çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Kırklareli'nde bir markette çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Akalar Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın giriş katındaki marketin deposunda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangın yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucunda söndürüldü. Yangın sırasında marketin üst katındaki dairede bulunan 2'si bebek 3 kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı.

07.05.2024 11:26
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Kırklareli'nde dün gece saatlerinde bir markette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Akalar Mahallesi Tırnova Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki marketin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler markete sıçradı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler binada bulunan vatandaşları tahliye etti. Yaklaşık 1 saatlik müdahale ile yangın söndürüldü.

Öte yandan, marketin üst katındaki dairede bulunan 2'si bebek 3 kişi dumandan etkilendiği için hastaneye kaldırıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'nde bir markette çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde bir markette çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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