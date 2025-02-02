Kırklareli\'nde Midibüs Devrildi: 5 Yaralı

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Kırklareli'nde kontrolden çıkarak devrilen midibüsteki 5 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Lüleburgaz ilçesi Evrensekiz beldesi yakınlarında meydana geldi. Eyüp Ö. idaresindeki 39 S 1772 plakalı işçileri taşıyan midibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ve 4 fabrika işçisi yaralandı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü. - KIRKLARELİ