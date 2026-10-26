Kırklareli'nde narkotik ekiplerince 3 kilo 500 gram esrar bulundu, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kırklareli'nde narkotik ekiplerince 3 kilo 500 gram esrar bulundu, şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli\'nde narkotik ekiplerince 3 kilo 500 gram esrar bulundu, şüpheli tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmasında kurutulmaya bırakılmış 3 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kırklareli'nde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmada 3 kilo 500 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmada, kurutulmaya bırakılmış 3 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan İ.A., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İHA
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube MüdürlüğüUyuşturucu TicaretiKırklareliNarkotik3. SayfaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sevgilisinden ayrıldı, 15 gün sonra 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı Sevgilisinden ayrıldı, 15 gün sonra 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı
Mezarlıkta bir garip olay “Baba duyuyorsan işaret gönder“ dedi, sonrasında olanlar inanılmaz Mezarlıkta bir garip olay! "Baba duyuyorsan işaret gönder" dedi, sonrasında olanlar inanılmaz
Araba fiyatına satılan telefon şimdiden çıldırttı Başına gelene bakın Araba fiyatına satılan telefon şimdiden çıldırttı! Başına gelene bakın
Arda Güler, El Clasico’ya damga vurdu İspanyollar hayran kaldı Arda Güler, El Clasico'ya damga vurdu! İspanyollar hayran kaldı
Yılmaz Erdoğan’ın dizisinde tartışma yaratan kam davulu nedir Yılmaz Erdoğan’ın dizisinde tartışma yaratan kam davulu nedir?
Emeklinin beklediği teklif TBMM’de Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar Emeklinin beklediği teklif TBMM'de! Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
11:32
Montaj mı değil mi Mahmut Tanal’ın paylaştığı mesaj görseli ortalığı karıştırdı
Montaj mı değil mi? Mahmut Tanal'ın paylaştığı mesaj görseli ortalığı karıştırdı
11:22
Görevden alınan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ilk kez konuştu
Görevden alınan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ilk kez konuştu
11:06
Yayına damga vuran an Müge Anlı konuğuna “Siz köpek misiniz“ diye sordu
Yayına damga vuran an! Müge Anlı konuğuna "Siz köpek misiniz?" diye sordu
10:19
Brezilya’da sandıktan “İsrail karşıtlığı“ çıktı Netanyahu’nun desteği de işe yaramadı
Brezilya'da sandıktan "İsrail karşıtlığı" çıktı! Netanyahu'nun desteği de işe yaramadı
10:10
Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
09:49
Emeklinin beklediği teklif TBMM’de Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
Emeklinin beklediği teklif TBMM'de! Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 11:49:25. #7.12#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde narkotik ekiplerince 3 kilo 500 gram esrar bulundu, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei