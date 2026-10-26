Kırklareli\'nde narkotik ekiplerince 3 kilo 500 gram esrar bulundu, şüpheli tutuklandı

Kırklareli'nde narkotik ekiplerince 3 kilo 500 gram esrar bulundu, şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmasında kurutulmaya bırakılmış 3 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Kırklareli'nde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmada 3 kilo 500 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmada, kurutulmaya bırakılmış 3 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan İ.A., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: İHA
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