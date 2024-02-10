Kırklareli'nde otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Kırklareli\'nde otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Kırklareli'nde D-100 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada sürücü sıkıştı ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

10.02.2024 10:46  Güncelleme: 10:47
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Kırklareli'nde otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde D-100 kara yolunun 3. kilometresinde 39 ABC 125 plakalı Tomris B. idaresindeki panelvanla 39 TN 690 plakalı Furkan Y. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada panalvanda bulunan sürücü sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürücü araçtan çıkarıldı.

Yapılan ilk müdahalenin arından yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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