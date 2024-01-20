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Kırklareli'nde Otomobil Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Kırklareli'nde Otomobil Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil karşı şeritteki araçla çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Kazaya müdahale için olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cesetleri morga gönderildi.

Kırklareli\'nde Otomobil Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı
20.01.2024 - 18:52,
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Kırklareli'nde kontrolden çıkan otomobilin karşı şeritteki araçla çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz'dan Babaeski ilçesi istikametine giden Bekir Hamza Adılmış (23) idaresindeki 40 AN 088 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duble yolun karşı şeridine geçerek, Hüseyin Y. yönetimindeki 59 ZY 929 plakalı araca çarptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, sürücü Bekir Hamza Adılmış ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Hatice Yolbakan'ın (57) hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada yaralanan sürücü Hüseyin Y. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Adılmış ile Yolbakan'ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'nde Otomobil Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'nde Otomobil Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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