Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde su kuyusuna düşen köpek itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Edinilen bilgilere göre olay,Babaeski ilçesi Atatürk mahallesi ova bölgesinde meydana geldi.
Kuyuya düşen av köpeğinin sesini duyulması üzerine durum, Babaeski Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler köpeği düştüğün kuyudan çıkardı. Sağlık durumu iyi olan köpek sahibine teslim edildi. - KIRKLARELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırklareli'nde Su Kuyusuna Düşen Köpek Kurtarıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?