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Kırklareli'nde tartıştığı eşini bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çamlık Sokak'ta Yunus A. (32) ile eşi Bahar A. (30) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Yunus A. bıçakla eşini yaraladı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan Yunus A. ise polis ekiplerini çalışması sonucu yakalandı. - KIRKLARELİ