Kırklareli'nde yük treni ile işçileri taşıyan servis aracının çarpıştığı kazada yaralı sayısı 5'e yükseldi.
Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde yük treni hemzemin geçitte işçileri taşıyan minibüse çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi Babaeski Devlet Hastanesine götürülürken 3 kişi de hafif yaralandı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırklareli'nde Tren ile Servis Aracı Çarpıştı - Son Dakika
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