Kırklareli\'nde Tren Minibüse Çarptı

Kırklareli'nde yük treni ile işçi servisini taşıyan minibüs çarpıştı, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde yük treni hemzemin geçitte işçileri taşıyan minibüse çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar Babaeski Devlet Hastanesine götürüldü.
Öte yandan ekipler raydan minibüsün kaldırılması çalışmaları yaptı. - KIRKLARELİ
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