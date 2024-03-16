Kırklareli\'nde yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli'nde polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde Otomobil ile uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri operasyon düzenlendi. Operasında 82,95 gram metamfetamin ve 1,34 gram bonzai ele geçirilirken A.Y, R.Ö, E.N.T, K.G. ve N.M. gözaltına alındı. - KIRKLARELİ
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Bayrampaşa'da bir şahıs, kendisini banka görevlisi olarak tanıtan şüphelinin yönlendirmesiyle hesaplarını kiralayan 4 şüpheliye, 4 buçuk milyon lira havale yaptırdı. Dolandırılan şahısın ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı ve şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgulamasından banka hesaplarını kiraladıkları ortaya çıktı. Tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, özel halk minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada, 1'i bebek 4 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralananlar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.
Afyonkarahisar'da belde belediye başkanının makam aracına izinsiz binen 5 genç, aracın motor kaputunu açıp fotoğrafını çekerek olay yerinden uzaklaştı. Başkanın iddiasına göre gençler, araca izleme cihazı yerleştirmek için düzenek hazırlamak amacıyla olayı gerçekleştirdi.
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