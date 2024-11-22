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Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezi ile Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde, 5 tabanca, av tüfeği ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 915 lira ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.