Kırklareli'nde yasaklı ırk köpek besleyen kişiye 317 bin 544 lira ceza uygulandı.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinin Turgutbey köyünde bir kişinin yasaklı ırk köpek beslediği bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Yasaklı ırk 6 köpek beslediği belirlenen M.K'ya 317 bin 544 lira ceza işlem uygulanırken köpekler Lüleburgaz Belediyesi barınağına götürüldü. - KIRKLARELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırklareli'nde Yasaklı Irk Köpek Besleyen Kişiye Yüksek Ceza - Son Dakika
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