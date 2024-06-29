Kırklareli Valiliği, Çayırdere Barajından su salınacağını duyurdu

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Kırklareli Valiliği, Pınarhisar ilçesinde bulunan Çayırdere Barajından su salınacağını duyurdu.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, "Pınarhisar ilçemizde bulunan Çayırdere Barajı dipsavak vanası kadim su hakkının karşılanması üzere 0.50 m/s olacak şekilde açılarak Bağlar Deresine deşarj sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Açıklamada söz konusu olan bölgede yaşayan vatandaşların tedbirli olması konusunda uyarıldı. - KIRKLARELİ