Kırklareli Valiliği, Çayırdere Barajından su salınacağını duyurdu

Kırklareli Valiliği, Pınarhisar ilçesinde bulunan Çayırdere Barajından su salınacağını duyurdu.
Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, "Pınarhisar ilçemizde bulunan Çayırdere Barajı dipsavak vanası kadim su hakkının karşılanması üzere 0.50 m/s olacak şekilde açılarak Bağlar Deresine deşarj sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.
Açıklamada söz konusu olan bölgede yaşayan vatandaşların tedbirli olması konusunda uyarıldı. - KIRKLARELİ
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