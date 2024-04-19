Kırklareli'nin Vize ilçesinde kavga ihbarı yapılan bölgeye giden polis ekipleri, olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına alırken, fişeklenmiş halde eroin ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Vize ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekipleri, olay yerinde bulunan Ö.Ş., A.S., E.D. ve H.A. isimli şahısların üzerinde ve bulundukları alanda arama yaptı. Yapılan aramada 4 fişek halinde 1.9 gram eroin ele geçirildi.
Olay ile ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden Ö.Ş. ve A.S. isimli şahıslar tutuklanırken, E.D. ve H.A. isimli 2 şahıs serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırklareli Vize'de Kavga İhbarı Sonrası Eroin Ele Geçirildi - Son Dakika
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye yönlendirilerek 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya teslim edildi.
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