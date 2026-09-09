Kırmızı Bülten'le aranan 20 yıl hapis cezalı hükümlü, İstanbul Fatih'te yakalandı
Cezayir'de uyuşturucu ticareti suçundan 20 yıl hapis cezası bulunan M.D., İstanbul Fatih'te operasyonla yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Cezayir'de "Uyuşturucu Madde Ticareti" ve "Suç Örgütü Üyeliği" suçlarından 20 yıl hapis cezası bulunan M.D. (36), İstanbul'un Fatih ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cezayir adli makamlarınca hakkında Kırmızı Bülten çıkarılan M.D.'nin İstanbul'da bulunduğunu belirledi. Teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından şüpheli, 8 Eylül 2026 tarihinde Fatih'te gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki yasal işlemleri tamamlanan M.D., hakkındaki adli süreç kapsamında Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: İHA
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