Kırmızı ışıkta araç otomobile böyle çarptı - Son Dakika
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Kırmızı ışıkta araç otomobile böyle çarptı

Nevşehir'de kırmızı ışıkta geçen bir sürücü, kazaya neden oldu. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen kaza sonrasında, sürücülerin yakınları arasında tartışma çıktı. Kaza, Nevşehir Ürgüp karayolu Cezaevi kavşağında meydana geldi. Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü, yeşil ışıkta ilerleyen başka bir araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Sürücü Merve A., diğer sürücüden şikayetçi oldu ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

27.07.2024 22:39
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Kırmızı ışıkta araç otomobile böyle çarptı

Kazanın ardından sürücülerin yakınları birbirleriyle tartıştı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de kırmızı ışıkta geçen sürücü kazaya neden oldu. Kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedilirken, kazadan sonra sürücü yakınları birbirleriyle tartıştı.

Kaza akşam saatlerinde Nevşehir Ürgüp karayolu Cezaevi kavşağında meydana geldi. Nevşehir istikametinden Ürgüp istikametine giden Ali A. 06 BG 327 plakalı Fort marka otomobili ile Ceza evi kaşağında kırmışı ışık ihlali yapınca, yeşil ışıkta yürüyen Merve A.'nın kullandığı 50 AE 200 plakalı Honda marka otomobile çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralan olmazken otomobillerde maddi hazar meydana geldi. Kaza sonrası olay yerine gelen sürücü yakınları kendi aralarında tartışmaya başladı. Jandarma ekiplerinin müdahalesi ile tartışma büyümeden yatıştırıldı.

Kazada yeşil ışıkta geçen sürücü Merve A. diğer sürücüden şikayetçi olurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırmızı ışıkta araç otomobile böyle çarptı - Son Dakika

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