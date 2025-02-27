Kırmızı ışıkta durmayan sürücü üniversite öğrencisini hayattan kopardı - Son Dakika
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Kırmızı ışıkta durmayan sürücü üniversite öğrencisini hayattan kopardı

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Eyüpsultan'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Bilgisayar Mühendisliği öğrencisine, kırmızı ışıkta durmayan bir kamyonet çarptı. Hastaneye kaldırılan üniversite öğrencisi hayatını kaybederken, sürücü tutuklandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

27.02.2025 12:15  Güncelleme: 12:42
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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Topçular Mahallesi'nde cinayet gibi kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İstanbul Üniversitesi (İÜ) Bilgisayar Mühendisliği birinci sınıf öğrencisi Mehmet Salih Çetin, yayalar için yeşil ışık yandığı sırada yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çetin yolun karşısına geçmeye çalışırken, kamyonetiyle yolda ilerleyen ve kırmızı ışıkta durmayan Yahya Berkay Şahin, Çetin'e hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle Çetin metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Çetin'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Çetin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Yahya Berkay Şahin ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde üniversite öğrencisi Mehmet Salih Çetin'in yayalara yeşil ışık yandığı sırada, yolun karşısına geçmeye çalıştığı görülüyor. Görüntülerin devamında kırmızı ışıkta durmayan kamyonun hızla yolda ilerlemesi ve yaya geçidinden geçen Çetin'e çarptığı anlar da yer alıyor.

Kırmızı ışıkta durmayan sürücü üniversite öğrencisini hayattan kopardı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırmızı ışıkta durmayan sürücü üniversite öğrencisini hayattan kopardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • null:
    Bu tür insan artıkları cinayetten yargılanmalı. 1 0 Yanıtla
  • Yusuf Orhan:
    Bence siz daha dehşetsiniz . Bir habere bakın ?????? video nerde. 0 0 Yanıtla
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