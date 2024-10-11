Kırmızı Işıkta Geçen Bisikletliye Otomobil Çarptı

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Feci kaza kamerada: Bisiklet sürücüsü kırmızı ışıkta geçince otomobil çarptı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde bisiklet sürücüsü kırmızı ışıkta geçince otomobil çarptı. Bisiklet sürücüsünün yaralandığı anlar saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre kaza Kozan ilçesinde 9 Ekim'de Çanaklı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre öğlen saatlerinde bisiklet sürücüsü H.U. Çanaklı Mahallesi istikametine kırmızı ışıkta geçince G.A. yönetimindeki 01 AKF 052 plakalı otomobil çarptı. Kaza anbean görüntülendi. Yaralı H.U. olay yerine gelen ambulans ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün vücudunda kırıklar olduğu hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.