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Kırmızı ışıkta geçen otomobil araçla çarpıştı: 5 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kırmızı ışıkta geçen otomobil yolun karşısına geçmek isteyen araca çarptı, kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, İzmit ilçesi Kandıra yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Haydar Y. idaresindeki 34 FFG 218 plakalı araç, kırmızı ışıkta geçerek 41 SE 886 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan 34 FFG 218 plakalı otomobil, ağaca çarparak durabildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Eray Y., Ceren Y., Haydar Y., Yeliz Y. ve İbrahim U'ya ilk müdahalelerini yaparak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 2 araçta hasar aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.