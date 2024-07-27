Kırmızı ışıkta geçti, sürücünün dikkati kazayı önledi
ELAZIĞ - Elazığ'da, gece saatlerinde ilerleyen bir sürücünün dikkati, kırmızı ışıkta geçen araca çarpmayı önledi.
Olay Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi üzerinde meydana geldi. Dün gece saatlerinde seyir halindeki araç kırmızı ışıkta yoluna devam etti. Bu sırada kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün önüne çıktığını gören şoför, ani frenle otomobile çarpmaktan kurtuldu. Araçlar kazadan kıl payı kurtulurken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.
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