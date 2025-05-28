Kırmızı Iştan Geçen Motosikletçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kırmızı Iştan Geçen Motosikletçi Hayatını Kaybetti

28.05.2025 22:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de kırmızı ışıkta geçen motosiklet sürücüsü minibüse çarpıp hayatını kaybetti.

Kırmızı ışıkta geçen motosiklet sürücüsü minibüse böyle çarptı: 1 ölü

NEVŞEHİR - Nevşehir'de kırmızı ışıkta geçtikten sonra minibüse çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Nevşehir Ürgüp karayolu Kavak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Çivi (29), tescil kaydı olmayan plakasız motosikleti ile Kavak kavşağında kırmızı ışıkta geçince yeşil ışıkta geçen Cengiz K.'nın kullandığı 50 ABG 522 plakalı minibüse çaptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle refüje savruldu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalede motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasından sonra Ali Çivi'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, Nevşehir, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırmızı Iştan Geçen Motosikletçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban’a günler kala yakalandı 3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban'a günler kala yakalandı
1 aydır kayıp olan genç, ormanlık alanda ölü olarak bulundu 1 aydır kayıp olan genç, ormanlık alanda ölü olarak bulundu
Berberdeki kardeş cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı Berberdeki kardeş cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı
Yumurta ihracatına TSK için yeni düzenleme getirildi Türkiye’de bir ilk Yumurta ihracatına TSK için yeni düzenleme getirildi! Türkiye'de bir ilk
Bolu’da gece yarısı 3.9 büyüklüğünde deprem Bolu'da gece yarısı 3.9 büyüklüğünde deprem
Eşinden tokat yiyen Macron rezil oldu Afişte yazan slogan bomba Eşinden tokat yiyen Macron rezil oldu! Afişte yazan slogan bomba
Köprü trafiğini kilitleyen kaza 5 araç birbirine girdi Köprü trafiğini kilitleyen kaza! 5 araç birbirine girdi
Erdoğan’ın imzasıyla 2 ilin valisi değişti Erdoğan'ın imzasıyla 2 ilin valisi değişti
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu’nun yeni görevi belli oldu Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu
Dünya bu görüntüyü konuşuyor Gazze’de çekilen fotoğraf Nazi kampına benzetildi Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Gazze'de çekilen fotoğraf Nazi kampına benzetildi

19:39
Trump: Putin bizimle oyun oynuyorsa farklı davranacağım
Trump: Putin bizimle oyun oynuyorsa farklı davranacağım
19:02
Rusya: Ukrayna’ya 2 Haziran’da İstanbul’da görüşmek için teklifte bulunduk
Rusya: Ukrayna'ya 2 Haziran'da İstanbul'da görüşmek için teklifte bulunduk
18:53
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası
18:16
Hatay diken üstünde 4 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı
Hatay diken üstünde! 4 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı
09:47
Sinek ilacını kullanma şekli büyük tartışma yarattı: Yazıktır, günahtır
Sinek ilacını kullanma şekli büyük tartışma yarattı: Yazıktır, günahtır
09:41
9 lira kargo ücreti ödedi, 54 bin lira dolandırıldı
9 lira kargo ücreti ödedi, 54 bin lira dolandırıldı
09:40
İmamoğlu’nun ortağı Seyfi Beyaz tahliye edildi
İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz tahliye edildi
09:29
Bir cümlesi yüzünden 12 yaşındaki Meryem’i katletmiş
Bir cümlesi yüzünden 12 yaşındaki Meryem'i katletmiş
09:24
Burcu Esmersoy’dan bikinili şov Peş peşe 6 farklı modelle kamera karşısında
Burcu Esmersoy'dan bikinili şov! Peş peşe 6 farklı modelle kamera karşısında
09:13
Görüşmeler başladı Galatasaray’da Bernardo heyecanı
Görüşmeler başladı! Galatasaray'da Bernardo heyecanı
08:59
Bıçak altına yatan Devrim Özkan’dan yeni haber
Bıçak altına yatan Devrim Özkan'dan yeni haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 22:44:54. #7.13#
SON DAKİKA: Kırmızı Iştan Geçen Motosikletçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.