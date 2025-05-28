Kırmızı Iştan Geçen Motosikletçi Hayatını Kaybetti

Kırmızı ışıkta geçen motosiklet sürücüsü minibüse böyle çarptı: 1 ölü

NEVŞEHİR - Nevşehir'de kırmızı ışıkta geçtikten sonra minibüse çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Nevşehir Ürgüp karayolu Kavak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Çivi (29), tescil kaydı olmayan plakasız motosikleti ile Kavak kavşağında kırmızı ışıkta geçince yeşil ışıkta geçen Cengiz K.'nın kullandığı 50 ABG 522 plakalı minibüse çaptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle refüje savruldu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalede motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasından sonra Ali Çivi'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.