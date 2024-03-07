Kırşehir'de belediye güvenlik görevlisi mesai saati içerisinde üniformasıyla görüntülü cinsel sohbet yaptı. Disiplin suçu işlediği tespit edilen güvenlik görevlisi H.İ.'nin işine son verildi.
Taciz ve istismar suçlarıyla konuşulan belediyede bir yılda 5. cinsel vaka meydana geldi. Ahi Polis Merkezi ve Cumhuriyet Başsavcılığına hakkında suç duyurusunda bulunulan güvenlik görevlisi için; 'Suçların Örtbas edilmemesi' istenildi.
Olay belediyeye ait kamu biriminde meydana geldi. Güvenlik görevlisi olarak çalışan H.İ., iş yerinde sosyal medya üzerinden çıplak olarak sohbet etti. Olayın ortaya çıkmasının ardından belediye görevlilerince birim amirlerine şikayet edilen H.İ. hakkında işlem başlatıldı. Yapılan disiplin incelemesi sonrası ise H.İ.'nin işine son verildi.
Kırşehir Belediyesi'nde 2022 yılında Hasan ve Şeyma adlı gençlerin belediyede çalışan güvenlik görevlileri tarafından taciz edildikten sonra öldürülmesinin ardından yaşanan süreçte bir belediye çalışanın çocuğa cinsel organının fotoğrafını atması, temizlik görevlisinin cami tuvaletinde Afgan bir çocuğu taciz etmesi ve Hayır Evi eski Müdürü S.Ç.'nin de iş yerinin tuvaletinde yaptığı görüntülü cinsel sohbet akıllara durgunluk verdi. Yaşanan olaylarla ilgili ise adli süreçler devam ediyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırşehir belediyesinde bir yılda 5. vaka! Güvenlik görevlisi görüntülü cinsel sohbet yaparken yakalandı - Son Dakika
Eskişehir'de gece saatlerinde seyir halinde olan bir aracın motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle başarıyla söndürüldü. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, trafik geçici olarak durduruldu. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü bağlı trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 2024 yılı Şubat ayında 59 bin 112 araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda 593 araç trafikten men edilirken, 99 sürücünün ehliyetine el konuldu. Ayrıca Şubat ayı boyunca 325 trafik kazası meydana geldi ve bu kazalarda 208 kişi yaralandı.
Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, vatandaşları internet dolandırıcılarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Vali Makas, güvenli internet siteleri üzerinden alışveriş yapılması gerektiğini ve kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak para, altın ve banka bilgileri isteyenlere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, şehirdeki asayiş durumuyla ilgili bilgiler de paylaşıldı.
Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli gözaltına alındı. Uygulamalar sonucunda 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet tüfek, 30 adet kartuş ve 3 adet uçaksavar fişeği, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
İstanbul Eyüpsultan'da lüks ciple emniyet şeridinde arızalanan ATV aracını kontrol eden gruba çarpan ve 1 kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. isimli sürücü, yazar olan annesi Eylem Tok'la birlikte Mısır'a kaçtı. Türkiye gündemine oturan olayla ilgili açıklama yapan anne, "Ben her an dönebilirim, şu anda da dönebilirim. Sadece ben çocuğumun güvende olmasını ve adil bir şekilde yargılanmasını istiyorum" dedi.
Banka şube müdürü Seçil Erzan ile birlikte 7 sanık, Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera'nın da ifade vereceği duruşmada hakim karşısına çıkacak. Sanıklar hakkında 252 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Rus ordusu, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in Odessa ziyareti sırasında kente düzenlediği saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Miçotakis, saldırıdan sonra Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşerek iş birliği çağrısında bulundu.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından iki bankaya ait bankamatiklerin ekranları parçalandı. Olay sonucunda bankamatikler hizmet veremez hale geldi ve polis konuyla ilgili çalışma başlattı.
Aksaray İl Jandarma Komutanlığı, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla köy köy gezen ekipleriyle kadınlarla buluşarak Kadın Destek Uygulaması (KADES) eğitimi veriyor. Jandarma ekipleri, KADES'in nasıl indirileceği ve kullanılacağı hakkında bilgiler verirken, erkeklerle de temel bilgilendirme ve farkındalık oluşturma eğitimleri düzenliyor. Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında bilgilendirme, bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.
CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, eski bakan Erdoğan Bayraktar'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaa hazırlanacak. Kılıçdaroğlu'na 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.
Bursa'da bir kadın, eski nişanlısıyla karşılaşması üzerine KADES uygulamasını kullanarak yardım istedi. Polis ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek eski nişanlıyı yakaladı.
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