Kırşehir Boztepe\'de mandıraya giren kurtlar iki hayvanı telef etti, anlar kamerada

Kırşehir Boztepe'de mandıraya giren kurtlar iki hayvanı telef etti, anlar kameradaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırşehir'in Boztepe ilçesine bağlı Çiğdeli köyündeki mandıraya giren kurtlar, içeride bulunan hayvanlara saldırdı. Saldırıda iki hayvan telef olurken, olay güvenlik kamerasına yansıdı ve inceleme başlatıldı.
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Boztepe ilçesine bağlı bir mandıraya giren kurtların hayvanlara saldırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Çiğdeli köyünde bulunan mandıraya giren kurtlar, içeride bulunan hayvanlara saldırdı. Yaşanan olay, mandıranın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde; kurtların mandıra içerisinde dolaştığı ve hayvanlara saldırdığı görüldü. Kurtların saldırısı sonucunda iki hayvanın telef olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: İHA
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