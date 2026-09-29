Kırşehir Çiçekdağı'nda ölü bulunan Ekrem Kartal'ın kalp krizi geçirdiği düşünülüyor - Son Dakika
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Kırşehir Çiçekdağı'nda ölü bulunan Ekrem Kartal'ın kalp krizi geçirdiği düşünülüyor

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Kırşehir Çiçekdağı\'nda ölü bulunan Ekrem Kartal\'ın kalp krizi geçirdiği düşünülüyor
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Kırşehir Çiçekdağı'nda Halaçlı köyü merasında hayvan otlatan 65 yaşındaki Ekrem Kartal, arazide hareketsiz bulundu. Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Kartal'ın kalp krizi geçirdiği düşünülüyor; cansız bedeni kesin ölüm nedeni için morga kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde hayvan otlatmak için meraya giden 65 yaşındaki Ekrem Kartal, arazide kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Çiçekdağı ilçesine bağlı Halaçlı köyü merasında hayvan otlatan Ekrem Kartal'ı arazide uzun süre hareketsiz yatarken gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Kartal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, kalp krizi geçirdiği düşünülen Kartal'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Acil DurumKalp KriziÇiçekdağı3. SayfaKırşehirSağlıkGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir Çiçekdağı'nda ölü bulunan Ekrem Kartal'ın kalp krizi geçirdiği düşünülüyor - Son Dakika
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