Kırşehir\'de 11 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 11 sentetik hap ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda, bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, M.A.A. isimli şahsın yasaklı madde bulundurduğu yönünde alınan bilgi üzerine ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Araştırma ve fiziki takip sonucunda yakalanan şahsın üzerinde yapılan aramada 11 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR